"كان بيقطف تين".. مصرع فلاح سقط من أعلى شجرة بأسيوط

لقي فلاح مصرعه إثر سقوطه من أعلى شجرة نتيجة لإصابته بهبوط بالدورة الدموية أثناء قطفه بعض ثمار التين، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "محمود محمد مرعي"، 60 عاما، فلاح، جثة هامدة إثر إصابته بهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.

وبالانتقال تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة بالمركز رجح سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية تسبب في سقوطه من أعلى شجرة التين ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.