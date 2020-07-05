مصرع شخص سقط من أعلى شجرة في أسيوط: كان بيقطف "مانجة"

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من شجرة مانجو في أثناء قطفه ثمارها بالجزيرة الغربية التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "محمد محمود علي" 39 عاما، مقيم بالجزيرة الغربية، جثة هامدة إثر سقوطة من أعلى شجرة مانجو.

وسؤال أسرته ذكروا أنه عند قطف المجني عليه لثمار المانجو من أعلى الشجرة اختل توازنه وسقط، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.