قتل جدته لسرقة 9 آلاف جنيه.. حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار نور المقدم، رئيس نيابة بندر كفر الدوار بالبحيرة، حبس الشاب المتهم بقتل جدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرقة 9500 جنيه.

تمكن ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، بإشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، من حل لغز العثور على جثة مسنة داخل منزلها بحي السعرانية، وتبين أن حفيدها ارتكب الجريمة للحصول على أموال بحوزتها، وجرى ضبط المتهم واعترف بجريمته.

وكان العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "فايزة ا.ع" 82 سنة، داخل منزلها بحي السعرانية، وبها إصابات بالرأس والأيدي.

وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم كفر الدوار، والرائد بدر الطنيخي، معاون المباحث، وبمعاينة مسرح الجريمة جرى اكتشاف واقعة سرقة بالمنزل، وبتكثيف التحريات تم تحديد الجاني، وتبين أنه "عبدالرحمن ع.ح" حفيدها الذي يبلغ من العمر 17 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان.

جرى ضبط المتهم واعترف بالجريمة، وأرشد عن المسروقات والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.