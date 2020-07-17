الأنبا يوسف يبدأ تدريس المشورة بكلية القديس أكليمنضس في إندونيسيا

بدأ الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة، تدريس مادة المشورة المسيحية، لطلاب كلية القديس أكليمنضس (St. Clement college) القبطية اللاهوتية في منطقة بكاسي بإندونيسيا، عبر الإنترنت عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كلية القديس أكليمنضس القبطية اللاهوتية تتبع إيبارشية سيدني وتوابعها، وتمتد الدراسة فيها لأربعة أعوام دراسية.

وأضاف حليم، في بيان له، أنه يدرس بكلية "سان كليمنت" أربعون طالبًا وطالبة، ويدرسون خلال أعوام الدراسة 42 مادة.