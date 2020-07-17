لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـ DNA داخل الخلايا الحية

لأول مرة تمكن العلماء من مشاهدة ألياف المادة الوراثية DNA وحركتها داخل الخلايا الحية، حيث نشرت مجلة ساينس بحثا قدم مجهرًا ضوئيا قادرًا على مشاهدة حركة الـ DNA بالكامل في الخلايا الحية بدقة النانومتر ولمدة طويلة.

ونجح الباحث المصري الدكتور هيثم شعبان وفريقه البحثي في بناء ميكروسكوب ضوئي عالي الدقة والوضوح مكنه من رؤية ال DNA داخل الخلايا البشرية، وقال الدكتور شعبان في تصريحات له إنه يتوقع أن تستخدم هذه التقنية لتشخيص الأمراض الجينيه وفي الطب الشخصي وأن هذه التكنولوجيا سوف تساعد على فهم كيف تفقد الخلايا السليمة هويتها وتتحول إلى الخلية سرطانية.

ويشغل هيثم أحمد شعبان منصب باحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان. وقبل انضمامه، كان باحثًا بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز.

وفي 2015 حصل الدكتور شعبان على دكتوراه مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا تحت إشراف الدكتوره صوفي براسيلت، ومن المختبر الأوروبي للتحليل الطيفي غير الخطي بجامعة فلورنسا في إيطاليا تحت إشراف الدكتور فرانسيسكو بافوني كما تم تعيين شعبان باحثًا دائمًا في المركز القومي للبحوث في مصر.

وقال شعبان: "تم تطويرهذه التقنية بدمج الميكروسكوب الضوئي الفلوريسيني بإحدى طرق الذكاء الاصطناعي وباستخدام هذه التقنية تمكنوا من مشاهدة و دراسة التفاعل الديناميكي داخل الخلية السرطانية".

قبل هذا البحث، اقتصر تصوير الجينوم على الخلايا المحنطة "الميتة" التي أعاقت مراقبة الجينوم وهو يعمل. وكانت هناك عقبات فنية يجب معالجتها لدراسة ديناميات وبنية الجينوم بأكمله في الخلايا الحية وقدم هذا البحث تقنية جديدة تغلبت على العوائق التقنيه لمشاهدة الجينوم في الخلايا البشرية.

وفي 8 أكتوبر 2014، مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء إلى إيريك بيتزيغ وويليام مورنر وستيفان هيل، منأجل "تطور الميكروسكوب الفلوري فائق الدقة"، الذي يجلب "الميكروسكوب الضوئي إلى مقياس النانومتر"، وهو نفس تخصص الدكتوراه للدكتور هيثم شعبان. وهذا يوضح أهمية هذا التخصص العلمي على المجتمع وتطور العلوم المتعلقه بهذا التخصص.

قام الدكتور شعبان خلال دراسته للدكتوراه وأبحاث ما بعد الكتوراه على تطوير وبناء العديد من المجاهر الضوئية فائق الدقة والوضوح "هو المصطلح الذي يجمع العديد من التقنيات، التي تسمح بالتقاط الصور بدقة أعلى من تلك التي يفرضها حد حيود الضوء" لدراسة الهياكل البيولوجية والبروتينات والجينوم "المادة الوراثية" في الخلايا البشرية بدقة النانومتر. كما قام بنشر العديد من الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة.

في الوقت الحالي في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان يعمل الدكتور هيثم شعبان كباحث مستقل بعد حصوله على تمويل لأجراء أبحاثه من الاتحاد الأوروبي على استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا لدراسة التعبير الجيني للخلايا الجذعية الجنينية وعلاقتها بتنظيم الجينوم. السؤال الأساسي هو علم الأحياء هو كيف يمكن لخلية جنينية واحدة أن تولد كائنات معقدة مختلفة تتكون من مئات أنواع الخلاياالمختلفة، من مجموعة واحدة من العمليات المشفرة في الجينوم. في قلب هذه العمليات، هناك تغييرات في هوية الخلية، والتي تحتاج إلى تنظيم صارم لضمان ظهور الخلايا الصحيحة في الوقت المناسب أثناء التطور الجنيني.

في حين أن عددًا لا يحصى من العمليات يساهم فيتنظيم تمايز الخلايا، فإن كل هذه العوامل تتلاقى على تنظيم التعبير الجيني - المحدد النهائي لهوية الخلية. ستساعدنا هذه الدراسة على فهم كيفية تأثير التقلبات الزمنية في التعبير الجيني والتفاعل بين عوامل النسخ على قرارات مصير الخلية وكيف تقرر الخلايا هويتها.

من المتوقع أن تساعد نتائج هذا المشروع على تطوير الأجهزة الحيوية والخلايا الجذعية وهندسة الجينوم وديناميكيات ودراسات التعبير الجيني.