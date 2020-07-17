الإمارات تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 56,422 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، وفاة مصابين اثنين متأثرين باصابتهما بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 337 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,036 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48,448.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.