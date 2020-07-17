شهيرة عن المتنمرين على فيس بوك: سكرين شوت ويتجاب من قفاه

عبرت الفنانة المعتزلة شهيرة، عن سعادتها بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه، لكل من يتنمر أو يستعرض قوته على الغير.

وكتبت "شهيرة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: طبعًا كلنا فرحنا كده في المتنمرين أو اللي بيتطاولوا على الغير سواء من وراء شاشة زي فيسبوك وغيره أو أي أماكن أخرى تسبب الإيذاء النفسي والمعنوي للغير.

وتابعت: بالنسبة للفيسبوك سألت قالولي نعمل سكرين شوت للمتطاول على تعليق سبب لك جرح وإيذاء نفسي وسكرين شوت على الأكونت بتاعه ومحضر ويتجاب من قفاه، كلام كبير ولازم محدش يكسل ولا يعفو عن الناس المريضة دي.