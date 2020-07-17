عمرو سلامة عن موهبة أحمد أمين: لو قلت له ارقص باليه "هيفاجئك"

أبدى المخرج عمرو سلامة، إعجابه بموهبة الفنان أحمد أمين، معتبرًا إياه أنه يبدع في مجال الفن بسلاسة دون عناء.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: مع إني مش مؤمن قوي بكلمة "موهبة" لأني مؤمن إن كل مهارة ممكن تكتسب بالتدريب والتعب عليها، ولأن فكرة إن في ناس "وهبوا" قدراتهم وناس لأ فكرة ظالمة.

وتابع: بس في ناس معينة بيخلوني أشك إن فعلا عندهم موهبة تم وهبها لهم بشكل ميتافيزيقي، من كثرة ما أنت لو حطتهم قدام أي تحدي فني تلاقيهم بيبرعوا فيه حتى لو جديد عليهم، والناس ديه بتحسسني بالإحباط شوية والظلم شوية والغيرة شويتين.

وأضاف قائلًا "لإن أي حاجة أنا بعملها حلوة بتبقى بعد عناء ودراسة وتجارب كثير فاشلة، بينما هم بيعملوها حلو كده وهم سايبين إيديهم، يبقى رسام مثلًا ولو كتب هيكتب حلو ولو مثل هيمثل حلو ويلعب مزيكا حلو ولو قولتله قوم أرقص باليه ممكن عادي يفاجئك، من الناس ديه أحمد أمين".