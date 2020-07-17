علاء عبدالعزيز: "مسرح الحظر" بات جزء من الثقافة المسرحية عالميا 

كشف علاء عبدالعزيز رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن التحدي الذي وجدت إدارة المهرجان نفسها في قلبه، بمجرد إعلان الحظر، وما تلاه من إجراءات احترازية.

وقال في "بث مباشر" عبر الصفحة الرسمية للمهرجان، إنه تابع وشارك في الجدل الذي دار حول واقع ومستقبل المسرح، الذي هو "لقاء حي" في الأساس، كما تابع الحلول الإبداعية التي اقترحها وقدمها مسرحيون حول العالم، ومنها تجربة "أنتيجون الآن"، التي قدمتها أكاديمية مسرحية من جامعة كاليفورنيا في 23 مايو باثني عشر ممثلاً من قارات مختلفة ـوخطوط زمنية مختلفة- التي حولت النص الأصلي إلى أحداث تدور في زمن كورونا.

وأكد عبدالعزيز، أن جامعة بريستول البريطانية العريقة، قدمت هي الأخرى في 19 يونيو، دعوة للمسرحيين حول العالم، لمشاهدة فيديو مدته ساعة كاملة، يتضمن مسرحيات، من أعمال خريجي قسم الدراما بالجامعة، معتبرا أنها تجربة شديدة الأهمية.

وتوقف عبدالعزيز، عند مسرحية "نوح والطاووس"، التي قدمها مسرح نوتنجهام البريطاني بـ"تذاكر" عبر تطبيق زووم الذي بات شهيرا.

وقال إن العرض الذي وصفه صناعه بأنه "عرض حي تفاعلي في زمن الحظر"، تابعه ألف متفرج، وهو عدد لا تستوعبه الكثير من القاعات المسرحية، وطلب صناعه من الأطفال والجمهور عموما، أن يحمل كل منهم زجاجة مياه نصف ممتلئة و"كيس مقرمشات"، ليصنعوا بهما في لحظة معينة المؤثرات الصوتية التي توحي بأجواء الطوفان.

خصص رئيس المهرجان التجريبي في "البث المباشر"، جزءً كبيرا منه لشرح ما جرى في كواليس المهرجان من نقاشات حول الشكل والأقسام، وحتى حول فكرة الإلغاء، مكررا التأكيد ـ للمرة الأخيرة- على أنه لا شيء يعادل المسرح الحي، ولا شيء يغني عنه، لكن الواقع فرض على الجميع اتخاذ إجراءات مرنة، لمواجهة ما فرضه الوباء والإجراءات الاحترازية.