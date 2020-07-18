حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد عادةً ما يواجه صعوبة في إظهار مشاعره، إذ يفضل التصريح عن مشاعره بعد التأكد من صدقها وحقيقتها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر، لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فتحي عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.