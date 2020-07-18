حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج اليميزان يستطيع التفكير بطريقة استراتيجية ممنهجة بشكل كبير، ويستطيع تحديد ما يريد الوصول إليه في النهاية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكل مهنية ومالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة وموفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.