منها الاختيار والمعرفة.. 7 حقوق لمستهلك الكهرباء تعرف عليها

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للجمهور، الحقوق التي يتمتع بها المستهلكين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية حقوق مستهلك الكهرباء، وفقا لما حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارالسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حقوق مستهلك الكهرباء

- حق الأمان، لمستهلك الكهرباء الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر بعيدة عن أضرار الكهرباء.

- حق المعرفة، لمستهلك الكهرباء الحق في الحصول على المعلومات اللازمة والحقائق المؤكدة عند الرغبة في التعاقد على توريد الكهرباء لهوبما يساعده على الاستهلاك السليم لهذه السلعة.

- حق الاختيار، لمستهلك الكهرباء الحق في اختيار القدرة الكهربائية اللازمة له والاختيار من بين أكثر من مورد مرخص له وفقاً لأسعارتنافسية وبجودة عالية.

- حق الاستماع إلى آرائه، لمستهلك الكهرباء الحق في توصيل صوته أو شكواه إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية وتمثيل مصالحه لدى هذه الجهات من أجل تطوير الأداء.

- حق إشباع حاجاته الأساسية، لمستهلك الكهرباء الحق في أن يحصل على احتياجاته الضرورية من الكهرباء بالجودة اللازمة دون انتقاص أو تخفيض.

- حق التثقيف، لمستهلك الكهرباء الحق في الاطلاع على القواعد المنظمة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتوعيته في الاختيار بين أكثرمن مصدر وكذا القواعد اللازمة لتعريفه بحقوقه ومسئولياته من خلال برنامج التوعية المستدامة.

- حق الحياة في بيئة سليمة، لمستهلك الكهرباء الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر بعيدة عن أضرار الكهرباء.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.