الكهرباء: من يتجاوز استهلاكه أكثر من 650 كيلو وات سيخرج من الدعم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهرياً سوف يخرجهم الدعم، مؤكدا: "اللى هيستهلك أكتر من 650 كيلو فى الشهر هطلع برا الدعم".

وأوضح "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من يستهلك 650 كيلو وات شهرياً يظل يحصل على الدعم، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلو وات واحد"، لن يحصل على الدعم، وتابع: "إن كانت الفاتورة 651 كيلو وات ستزيد الفاتورة عن 150 جنيها".

ونصح المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بمتابعة استهلاكهم من الكهرباء من خلال العداد، والوقوف على الأجهزة التي تستهلك أكثر والعمل على قلة استخدامها من أجل عدم تجاوز حد الدعم فى الاستهلاك.