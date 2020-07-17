محسن محيي الدين رجل أعمال في "صابر وراضي".. وأحمد آدم سائقه الخاص

يواصل الفنان محسن محيي الدين، تصوير مشاهده في فيلم "صابر وراضي"، للمخرج أكرم فريد، داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وقال مصدر لـ"الوطن"، إن "محيي الدين" يجسد دور رجل أعمال يدعي "راضي"، ويعمل لديه سائق يُدعي "صابر"، والذي يجسد دوره الفنان أحمد آدم، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة الفيلم اللبنانية رزان مغربي، التي تعود للتعاون مع أحمد آدم، بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديداً منذ عملهما معاً في مسلسل "الفوريجي" عام 2010.

وجاء انضمام "رزان" للفيلم بديلة للفنانة سمية الخشاب، التي اعتذرت عن دورها قبل انطلاق التصوير بأيام، وذلك لخشيتها من العمل بالتزامن مع فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فيلم "صابر وراضي" من تأليف محمد نبوي، وإنتاج أحمد السبكي.