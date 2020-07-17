"الصحة" توجه نصائح مهمة عند الدخول للمطاعم للوقاية من كورونا

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بعدد من الإجراءات الواجب اتباعها عند الدخول للمطاعم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، إنه ينبغي على المواطن الحجز مسبقا، والحضور في الموعد، والدفع إلكترونيا.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد، وقياس درجة الحرارة عند المدخل، لافتة إلى ألا يزيد عدد المجموعات عن 4 أشخاص ومراعاة تباعد الكراسي، بما لا يقل عن متر بين فردين.

وشدد على ضرورة غسل الأيدي باستمرار، أو غسلها بالماء والصابون.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 85771 حالة، من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر"، المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ