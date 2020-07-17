"الصحة العراقية": 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 88171 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم فحص 17211 نموذجا في كل المختبرات المختصة بالعراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق، 762058.

وأشارت "الصحة العراقية"، إلى أنه تم شفاء 2179 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 56495.

بينما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات 385 حالة، ومجموع الوفيات 3616 حالة.