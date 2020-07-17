سعد لمجرد الأول بمصر عبر تطبيق أنغامي

تصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، قائمة الاستماع عبر تطبيق "أنغامي مصر"، بعد طرح أغنيته المصرية الأولى "عدى الكلام".

وأوضح التطبيق فى بيان، أن الأغنية استطاعت فى أقل من يومين، أن تتصدر القائمة بالتطبيق.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع توما.

وكان سعد لمجرد، أجل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، بعد أن أجل طرحه منذ فترة قريبة، بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وحصل "لمجرد"، على الدرع الماسي من يوتيوب، لتجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على "يوتيوب"، أكثر من 10 ملايين مشترك، موجهًا الشكر لجمهوره على دعمهم له.