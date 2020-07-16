بالفيديو.. سعد لمجرد يطلق "عدى الكلام".. أول أغنية مصرية بصوته

طرح الفنان سعد لمجرد، كليب "عدى الكلام"، وهي أول أغنية باللهجة المصرية يؤديها الفنان المغربي.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

تم تأجيل "عدى الكلام"، مرتين من قبل، حيث نشر سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يوضح تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد إلى 15 يوليو الجاري، قائلا: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو بأذن الله" .

وتم إذاعة أغنية "عدي الكلام" للمرة الأولى، من خلال برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، والذي تقدمه المذيعة جيهان عبدالله علي إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم إف إم Tv"، وبعد ذلك تدخل سباق الأغاني ويتم التصويت من قبل الجمهور عليها داخل السباق.

يذكر أنّ الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاء دينيا بعنوان "الرجاء"، كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.