أمير كرارة ينشر صوررته في البحر مع شريف إكرامي ورمضان صبحي

نشر الفنان أمير كرارة، عبر خاصية "ستوري" على حسابه على إنستجرام، صورة من عطلته الصيفية التي يقضيها حالياً في الساحل الشمالي.

ونشر "كرارة" صورة تجمعه بلاعبي الأهلي شريف إكرامي ورمضان صبحي، أثناء وجودهم جميعا وسط مياه البحر.

ويستعد أمير كرارة، لاستكمال تحضيرات مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذي سيجمعه بالفنان أحمد السقا، في رمضان المقبل، ويخوض من خلاله تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني.

ويشارك في بطولة المسلسل مي عمر، أحمد صلاح حسني، وإدوارد، وجاري اختيار باقي الأبطال، من تأليف وإخراج محمد سامي.