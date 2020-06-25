فيديو .. أمير كرارة يغني لأم كلثوم بصحبة شقيقته

نشرت نور كرارة شقيقة الفنان أمير كرارة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "فيس بوك"، وهي تغني أغنية لأم كلثوم بمشاركة شقيقها "أمير"، وعلقت: "أحلى لحظة مع حبيبي".

كما نشرت نور كرارة مقطع فيديو آخر وهي تغني أغنية لعمرو دياب بصحبة زوجها الفنان أحمد صلاح حسني.

يذكر أن الفنان أمير كرارة أبدى تحمسه لمسلسله الجديد "نسب الأغراب"، الذي يتقاسم خلاله البطولة مع النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال كرارة، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يعتبر "نسل الأغراب" بمثابة تغيير جلد له كممثل، خاصة أنه لم يخض تجربة الدراما الصعيدية في سابق أعماله، مضيفاً أنها تجربة تليفزيونية مختلفة علي كافة الأصعدة.

وأعرب عن سعادته بتعاونه مع السقا في مسلسله الجديد، معتبراً إياه أخ وصديق له على المستوى الشخصي، كما أنه واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية، بحسب قوله.

كان المنتج تامر مرسي أعلن تعاقد كرارة والسقا على بطولة مسلسل "نسل الأغراب" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وهو من قصة وإخراج محمد سامي.