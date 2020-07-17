الجيش اليمني: الحوثيون يتكبدون خسائر بشرية ومادية كبيرة شرق صنعاء

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين تكبدوا، اليوم، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم، شرق صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أن قوات الجيش الوطني تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد الحوثيين في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم.

وأضاف المركز الإعلامي، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عدداً من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيين.

وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للحوثيين في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.

من جهته، وصف رئيس أركان الجيش الوطني اليمني الفريق صغير بن عزيز، المعركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران بأنها "معركة مقدسة"، حسب تعبيره.

وأضاف بن عزيز، في تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الجيش الوطني اليمني يقاتل الحوثيين دفاعا عن وطنه وأمنه واستقراره وللحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة.

وتعهد رئيس أركان الجيش الوطني اليمني، بانتصار "القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل القبائل المساندة".