النقل: افتتاح مترو "عدلي منصور - النزهة" قبل العيد

أكد وزير النقل أنه سيتم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق قبل عيد الأضحى، وتفقَّد الوزير، اليوم، محطات المرحلة، للوقوف على استعداداتها النهائية قبل الافتتاح الرسمى.

وشملت الجولة محطة عدلى منصور، ثم ورشة العمرة الجسيمة، أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا، بمساحة 65 فداناً، وتضم جراجاً بمساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالى 30 قطاراً.

كما تفقد الوزير باقى محطات المرحلة «الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة»، موجهاً بأن تكون جميع المحطات جاهزة تماماً لافتتاحها، وأشار إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية هى «المقاولون العرب وأوراسكوم» كمقاول رئيسى للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية فى مجال الأنظمة والسكة، وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار وزير النقل، خلال جولته، إلى أهمية محطة عدلى منصور، التى ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فداناً ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة: محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة - السويس) ومحطة للسوبرجيت، وأخيراً محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولى.