وزير النقل عن موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات: "نخلي الناس تعيّد الأول"

تحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عما تردد عن زيادة أسعار القطارات يوم 6 أغسطس المقبل، فقال ضاحكًا: "نخلي الناس تعيد الأول"، مشددًا على مواجهة ما وصفه بـ"مافيا تذاكر السكة الحديد" بكل قوة وحزم وأن السوق السوداء لن تستطيع الحصول على تذاكر السكة الحديد، وناشد الركاب عدم الانسياق وراء مافيا السوق السوداء للحصول على تذاكر عيد الأضحى.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم توفير تذكرة لكل شخص يريد حجز تذاكر خلال فترة الأعياد، معلنا أن الحجز موجود في شباك التذاكر ومكاتب البريد وعبر الإنترنت، موضحا أن هناك زيادة في عدد الركاب نسبة 125% على القطارات في العيد.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن شروط قبول المهندسين في السكة الحديد تتشابه مع معايير قبول الكلية الحربية حيث تم الإعلان عن الحاجة إلى 150 مهندسًا تقدم نحو 6 آلاف مهندس، وأن معهد وردان يقبل المتفوقين في الثانوية العامة والدبلوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم القبض على 27 من الباعة الجائلين وتسليمهم للشرطة وتحرير محاضر ضدهم.