روسيا والإمارات يدعوان لوقف فوري للقتال في ليبيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم، لوقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا.

وقالت وزارة "الخارجية الروسية"، في بيان، إن الوزيرين ناقشا أيضا القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية: "عند بحث الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُطرح دوما رأي عام يؤيد الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسوية سياسية شاملة للنزاعات في ليبيا وغيرها من النقاط الساخنة في المنطقة".