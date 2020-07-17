وزير الخارجية الأسبق: التدخل المصري في ليبيا مشروع.. وأوروبا تدعمنا

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن الغزو التركي المباشر لدولة مجاورة لنا وهي ليبيا، أمر خطير ومن الصعب القبول له، إذ تستغل تركيا الوضع الهش في ليبيا، لإيجاد موطئ قدم لها، لا يهمها في المقام الأول مصلحة ليبيا أو شعبها، إنما لها مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية.

وأضاف "عمرو"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن تجاوب الدول العربية للموقف المصري كان متوقعا، كما أنه يوجد تضامن على المستوى الدولي أيضا، لا سيما فرنسا أو إيطاليا، مؤكدا أن الموقف المصري مشروع، وليس من فراغ، حيث ندافع عن أمننا القومي الاستراتيجي من خطر يقع على حدودنا المباشرة مع دولة أخرى، نتيجة لتدخل خارجي.

وأوضح أن الموقف الأمريكي جيد إزاء الملف الليبي، خاصة التصريحات الصادرة منها، بأن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا بدون داع أو سند شرعي، لافتا إلى أن السياسة الدولية سياسة مصالح، فهناك دول كبرى، لا تشكل ليبيا لها أولوية أولى، إما بسبب بعدها الجغرافي أو أسباب اقتصادية، أي ليس لديها مصالح اقتصادية في ليبيا، متوقعا ألا تتدخل الدول الخارجية بشكل كبير، ولابد أن تأخذ مصر زمام المبادرة.