فاروق فلوكس: عبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس مبدعان في السينما والمسرح

قال الفنان فاروق فلوكس، إن الراحلين عبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس، كانا مبدعين، وكارثة في كوارث السينما والمسرح والدراما على حد السواء.

وأضاف "فلوكس"، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهما أثبتا قدرة كبيرة في التمثيل الكوميدي وإخراج الأعمال الدرامية، حيث أنه في أحدى المرات، نجح "مدبولي" في إبكاء طاقم عمل أثناء تسجيله لأغنية "زمان وكان ياما كان" من فيلم "مولد يا دنيا"، موضحا أنه كان للفنانين مدبولى والمهندس، تأثيرا كبيرا بالكوميديا: "كان ليهم باع كبير جدا بتخليق مشاهد كوميدية ذات مضمون ورسالة".

وأكد أن الفنان فؤاد المهندس، كان لا يستطيع الارتجال على المسرح مطلقا، حيث أنه عرف عنه عدم ارتجاله على المسرح، أثناء تأديته لعمله إلا في مشهد واحد فقط، طوال مسيرته الفنية.