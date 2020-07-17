فاروق فلوكس يكشف عن حبه الأول: "من أول نظرة"

كشف الفنان فاروق فلوس، عن أول علاقة حب في حياته، وذلك أثناء دراسته في كلية الهندسة، عندما قابل فتاة تدرس في كلية الأداب، وعلق: "أول ما شوفتها حبيتها.. حب من أول نظرة".

وأضاف "فلوكس"، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه فور رؤيته إياها، شعر برجفة تسري في عروقه في أول مرة ينظر إليها، حيث كانت بالنسبة له فتاة كاملة الأوصاف، وهي التي يبحث عنها، موضحا أن لديه عواطف جياشة، حيث أنه محافظا على كل علاقات الصداقة التي مر بها مذ مرحلته الإبتدائية.

أما بالنسبة لأجور الفنانين في الأعمال الفنية، أوضح "فلوكس"، أن الفن لا يعني المال فقط، حيث أنه في بداية مسيرته الفنية، كان يتلقى مبلغ 25 جنيه نظير ظهوره بمسرحية "سيدتى الجميلة"، معتبرا الفن موهبة، لا يجوز تقدرها بثمن، لكنها مهنة باقية ومخلدة لصاحبها.

وأكد أن هناك الكثير من الفنانين في مختلف العصور، لم ينجحوا في حصد أموال طائلة نظير تمثيلهم، مستشهدا في هذا السياق، بالفنان عبدالسلام النابلسي، الذي عاش فقيرا ومات فقيرا أيضا.