مجلس الأطباء يسحب الثقة من "عبد الحميد" عن أمانة الصندوق

قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اجتماع مجلس نقابة الأطباء أسفر عن عدة قرارات أهمها، الموافقة على سحب الثقة وإيقاف الدكتور محمد عبد الحميد، من أمانة صندوق النقابة، لإحالته للتحقيق في بعض الوقائع، وتكليف الدكتور أحمد فتحي أمين مساعد أمانة الصندوق بمهام عمله.

وأكدت سلامة في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه تمت الموافقة على تخصيص استراحات للأطباء في شقق مملوكة للنقابة في القصر العيني.

وأضافت أنه سيتم توزيع 10 آلاف فيس شيلد بالمجان على الأطباء كتبرع من الدكتورة رانيا العيسوي، مقرر اللجنة الاجتماعية.