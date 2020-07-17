تفاصيل المشروع الوطني.. اقرأ 30 كتابا تربح مليون جنيه

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا يستعرض فيه تفاصيل المشروع الوطني للقراءة.

وأعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال التقرير، عن سعادته بإطلاق المشروع لتحفيز الطلاب على التعرف للكثير من الأشياء والتي منها معرفة لغتهم العربية الأصيلة والمخزون الثقافي في الكتب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن القراءة تُنمي مهارات معينة مثل المهارات الإبداعية والخيال.

من جانبها قالت نجلاء سيف الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، إن المؤسسة تتشارك المسئولية مع الميدان التربوي لتحقيق هدف أن القراءة تصبح عادة يومية داخل مصر.

كما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن المشروع القومي للقراءة مشروع متميز، ويتكامل مع رؤية الدولة في المرحلة الحالية لبناء جيل جديد قادر على إنتاج المعرفة.

وعلق فايق على المشروع قائلا إن وزارة التربية والتعليم المصرية مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية أطلقت هذا المشروع لقراءة 30 كتابا مقابل مليون جنيه، لافتا إلى أن المسابقة تنقسم لـ5 أفرع على مستوى الطلاب والمدرسين والمؤسسات المهتمة بالقراءة.

وأضاف أن القارئ يلخص الكتاب الذي قرأه ويتم إرساله عبر الإنترنت، لافتا إلى أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مليون جنيه، والثاني نصف مليون جنيه، والثالث ربع مليون جنيه في كل فرع من الأفرع بإجمالي 20 مليون جنيه.