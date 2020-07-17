ضبط 45 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجاز بالغربية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بتكليف لجان من الطب البيطري للمرور علي بعض محلات عرض وبيع اللحوم بمركز ومدينة طنطا والمحلة الكبري.

وقال الدكتور حاتم كمال أنور، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر بكمية 15 كجم لحوم جاموس و 30 كجم لحوم بقري جميعها ذبح خارج المجازر، الي جانب ضبط 4 كجم لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة مباحث التموين ومديرية التموين لحين عرض الأمر علي النيابة المختصة وإصدار قرارها.

أكد مدير مديرية الطب البيطري علي مواجهة كافة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من كافه السلع التموينية والغذائية واللحوم، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.