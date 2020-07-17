"بومبيو" يتهم "الخصوم الأجانب" باستهداف أبحاث تطوير لقاح كورونا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، "الخصوم الأجانب" باستهداف أبحاث علمية تهدف إلى إيجاد لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تأمل الولايات المتحدة التوصل إليه بحلول نهاية العام الجاري أو بداية السنة المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال بومبيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه "بينما يكافح العالم (كورونا) يواصل الخصوم الأجانب استخدام الوسائل السيبرانية لاستهداف المنظمات التي تطور لقاحا مضادا للفيروس".

وأضاف بومبيو، أن بلاده وكندا "تنضم إلى المملكة المتحدة في فضح مثل هذا النشاط السيبراني الخبيث من قبل مجموعة (آي بي تي 29) التي تم ربطها بوكالات المخابرات الروسية".

واتهمت بريطانيا، أمس الخميس، روسيا بمحاولة سرقة أبحاث تتعلق بتطوير لقاح للفيروس.

وشدد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، خلال تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على أنه من غير المقبول تماما أن تستهدف الاستخبارات الروسية جهودا بحثية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.