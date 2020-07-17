مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي لمعاقبة تركيا على شرائها "إس- 400"

قدم نواب في الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس- 400"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال السيناتور آدم كينزينجر عن الحزب الجمهوري، أحد معدي الوثيقة: "قام اليوم، ممثلو آدم كينسينجر، وأبيجيل سبانبرجر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على السلطات التركية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس- 400".

وحصلت الوثيقة على اسم "قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية"، وهي تهدف إلى اعتبار عملية الشراء هذه، على أنها "صفقة كبيرة"، وهو ما يتطلب وفقا لقانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات (CAATSA)، فرض عقوبات على تركيا.

واستبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، من قائمة الدول المشتركة في برنامج مقاتلات "إف-35" رسميًا، بسبب شراء أنقرة للصواريخ الروسية "إس-400"، كما رفعت الإدارة الأمريكية، اسم تركيا، من الموقع الرسمي للدول المشتركة في برنامج المقاتلات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، قد أعلنتا في يوليو من العام الماضي، تعليق استخدام تركيا لنظام المقاتلة "إف-35" الأمريكية، قبل استخدامها بـ5 أيام، وذلك على خلفية استلام أنقرة، بعض قطع المنظومة الروسية بتاريخ 12 يوليو.