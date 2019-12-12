أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بأن هناك اختبارات لمنظومة الدفاع الروسية "إس 400" في تركيا، موضحة في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم أنه إذا أرادت أنقرة العودة لبرنامج الطائرات الأمريكية "إف 35"، عليها التخلص من منظومة الدفاع الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة الصواريخ الروسية، في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.