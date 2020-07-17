هبة عبدالغني تنضم لأبطال مسلسل الكهف وتستعد لبدء تصوير مشاهدها

انضمت الفنانة هبة عبدالغني مؤخرا، لأسرة مسلسل الكهف، تأليف كل من منة إكرام ، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة آي برودكشن، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هبة في بيان لها قبل قليل، أنها تقدم شخصية مرعبة لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور.

مسلسل الكهف، تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يخوضون مغامرات في عوالم خيالية، كما يعتمد 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية VFX.

ويشارك في بطولته، كوكبة من النجوم من مصر والسعودية ولبنان، منهم من مصر خالد كمال، وفراس سعيد، وليلى أحمد زاهر، وحمزة العيلي، وهبة عبدالغني، ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني، والفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلى شندول.

جدير بالذكر، أن الفنانة هبة عبدالغني، تألقت خلال السباق الرمضاني الماضي، ونالت العديد من الإشادات عن مشاركتها في مسلسل فرصة تانية، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين كياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

كما شاركت في مسلسل "ليالينا 80"، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيره من نجوم الدراما المصرية، منهم خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.