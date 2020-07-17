من أمريكا إلى لندن.. ضابط شرطة يضغط على رقبة مواطن وفيديو يرصد الواقعة

قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني، اليوم، إنه تم إيقاف ضابط شرطة بريطاني، بعد انتشار فيديو له، ظهر فيه وهو يضغط بركبته على عنق أحد الأشخاص أثناء اعتقاله.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، عنصري شرطة يعتقلان بطريقة عنيفة رجلا أسود في إسلينجتون، بشمال العاصمة البريطانية "لندن".

وكان أحد الشرطيين يضع ركبته على عنق المعتقل المكبل اليدين، في مشهد شبيه بما حصل لجورج فلويد في الولايات المتحدة قبل نحو شهرين.

ويمكن سماع الرجل وهو يصرخ "أزل رجلك من عنقي.. لم أرتكب أي خطأ".

وذكر "سكاي نيوز أن الموقوف جرى اعتقاله للاشتباه في حيازته سلاحا، مشيرا إلى أنه رهن الاحتجاز حاليا في مركز شرطة بوسط لندن.

"Get off my neck."



Footage has emerged that appears to show a police officer kneeling on the neck of a Black man in London on Thursday 16 July.



The man was detained and arrested in Islington. pic.twitter.com/lqUnCr4KAj — Channel 4 News (@Channel4News) July 17, 2020

وكشف المصدر أن ضابط الشرطة الأول جرى إيقافه عن العمل، فيما تمت معاقبة الثاني بتنفيذ "مهام تقييدية".

وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها أحالت الحادث على مكتب مستقل متخصص في التحقيق في سلوك عناصر الأمن، مضيفة "الفيديو يبدو مقلقا للغاية".

وقال عمدة لندن، صادق خان، إنه "قلق للغاية بشأن هذا الحادث المؤلم"، مضيفا "أتطلع إلى تحقيق مستقل وسريع وشامل، مع الإعلان عن جميع القرارات".

وأثارت حادثة فلويد، احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول، للتنديد بوحشية الشرطة، بعد أن ظهر شرطي في مقطع فيديو، جاثما على رقبته حتى الموت.