من أمريكا إلى لندن.. ضابط شرطة يضغط على رقبة مواطن وفيديو يرصد الواقعة

قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني، اليوم، إنه تم إيقاف ضابط شرطة بريطاني، بعد انتشار فيديو له، ظهر فيه وهو يضغط بركبته على عنق أحد الأشخاص أثناء اعتقاله.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، عنصري شرطة يعتقلان بطريقة عنيفة رجلا أسود في إسلينجتون، بشمال العاصمة البريطانية "لندن".

وكان أحد الشرطيين يضع ركبته على عنق المعتقل المكبل اليدين، في مشهد شبيه بما حصل لجورج فلويد في الولايات المتحدة قبل نحو شهرين.

ويمكن سماع الرجل وهو يصرخ "أزل رجلك من عنقي.. لم أرتكب أي خطأ".

وذكر "سكاي نيوز أن الموقوف جرى اعتقاله للاشتباه في حيازته سلاحا، مشيرا إلى أنه رهن الاحتجاز حاليا في مركز شرطة بوسط لندن.

"Get off my neck."



Footage has emerged that appears to show a police officer kneeling on the neck of a Black man in London on Thursday 16 July.



The man was detained and arrested in Islington. pic.twitter.com/lqUnCr4KAj