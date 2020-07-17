الصحة تسجل أكبر معدل انخفاض يومي لإصابات كورونا منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 68 حالة جديدة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوضع فيروس كورونا المستجد لوحظ انخفاض في المنحنى الوبائي على مدار الأسبوع الماضي، وسجل الوزارة في بداية الأسبوع الماضي 981 حالة، وظل التراجع مستمرا ويترنح، في حين انخفض وسجل اليوم 703 حالات، واستمرت الوزارة في تسجيل معدلات شفاء أعلى، وصلت لـ611 حالة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الفائت، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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