"الطفولة والأمومة" ينقذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا

نجح خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في إعادة 4 أطفال إلى أسرتهم، بعد أن تركوا مسكنهم، نتيجة للنزاعات الأسرية، وسوء معاملة الأب والأعمام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل، تلقى بلاغا بشأن حالة أربعة أشقاء "ثلاث فتيات وولد، أعمارهم 10، 13، 15، و17 عاما".

وأبلغت الشقيقة الكبرى، التي تبلغ من العمر 17 عاما، أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم، نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم "سبق لها تحرير محضر ضد العم وأبناؤه، نتيجة تعديهم عليهم بالضرب دون سبب"، وأن الأم تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف، ويقيمون بصفة دائمة مع والدهم، وتمكنوا من التواصل مع خط نجدة الطفل، لطلب مساعدتهم وإنقاذهم.

وأضافت أمين عام المجلس، أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان تواجدهم، وتحرر المحضر رقم 2293 لسنة 2020 إداري العدوة، وتم العرض عل النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وحضر التحقيقات أخصائي خط نجدة الطفل بإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة المنيا، لإجراء بحث الحالة للأطفال، وإعداد تقرير بشأنهم، والإجراءات اللازمة لإخراجهم من حالة الخطر، وفقا لأحكام قانون الطفل، ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابة العامة، لافتة إلى أنه تم ضبط الأب والأعمام والأم، وتم حجزهم مساء أمس على ذمة التحقيقات.

ولفتت "السنباطي"، إلى أنه إعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال، تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال، وتم التصالح وإرضاء الأطفال، وذلك بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة، مشيرة إلى أنه تم أخذ كل التعهدات اللازمة على الأسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة على أنه سيتم عقد لقاءات أرشاد أسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال، وحالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم.