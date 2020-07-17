وكيل زراعة دمياط يوصي بضرورة الاهتمام بالمزارعين وحسن معاملتهم

التقى المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بعدد من المزارعين، واستمع لمطالبهم، للاطمئنان على استقرار الأعمال الزراعية، وتقديم الخدمات لهم، مؤكدا على أن خدمة المزارعين هي بصدارة أولوياته.

وأوصى الجميع بالاهتمام بالمزارعين، وحسن معاملتهم، والعودة للالتحام مع المزارعين، وعدم تحميلهم أي أعباء، خلال تواجدهم بالجمعيات والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.

وشدد عبدالسميع، على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين، وتوعيتهم بكل المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي، كما أوصى باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة، لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع الكفاءة الإنتاجية.