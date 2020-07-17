36890 طن بضائع إجمالي الصادر بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتين حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36890 طنا تشمل : 18156 طن يوريا و1700 طن علف بنجر و2680 طن أسمنت و12686 طن فوسفات و1668 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36570 طنا تشمل : 4802 طن حديد و200 طن خردة و2200 طن سكر و320 طن خشب زان و15048 طن ذرة و14000 طن فول صويا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 504 حاويات مكافئة تشمل فواكة (عنب و فراولة و فواكة مجمدة) وخضروات (بطاطس و خضار) وحاصلات زراعية ( أرز و بصل و برسيم و ثوم و بردقوش) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وانجلترا ومالطا وهولندا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 180 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 943 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32752 طنا.

كما غادر 2250 شاحنة منها 654 شاحنة بحمولة إجمالية، قدرها 35425 من البضائع العامة.