يمن الحماقي: مجلس البحوث الاقتصادي هدفه تقليل خسائر جائحة كورونا

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومقرر مجلس البحوث والعلوم الاقتصادية، إن الهدف الرئيسي من المجلس هو تقليل الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا، والتي ضربت دول العالم خلال الفترة الماضية.

وأضافت "الحماقي"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المجلس الاستشاري العالمي لمواجهة خسائر الفيروس يقوم بتقديم مشورة علمية لانتشار كورونا، حيث شهدت مصر تطورا كبيرا في مواجهتها للفيروس بفضل علمائها وأطبائها، حتى شهدت تغيرا كبيرا من الناحية العلمية خلال الوقت الراهن.

وأكدت أن مصر ذات باع طويل وخبرة كبيرة في العلوم الطبية، حتى قدم العلماء المصريون مجموعة استشارية عالمية هدفت لإبراز دور مصر الإيجابي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تحتاج لعمل منصات من أجل التوصل للمصنعين الكبار والصغار برعاية الدولة خصوصا الصناعات الدوائية والغذائية.