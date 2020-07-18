فيديو.. نبيل شعيل يبدأ التجهيز لأغنيته الجديدة "شنو صاير"

يستعد المطرب الكويتي نبيل شعيل لطرح أغنيته الجديد "شنو صاير"، بحسب ما أعلنت شركة روتانا.

ونشرت الشركة المنتجة عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" فيديو للمطرب نبيل شعيل، داخل الاستوديو أثناء تسجيل المطرب الكويتي أغنيته الجديدة في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأطلق ​نبيل شعيل، مؤخرا "ميني ​ ألبوم" عبر "يوتيوب" تضمن 5 أغنيات هي أغنية "جازلي" من كلمات أحمد الصانع، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، أغنية "حوبه" من كلمات فوزان الناصر، وألحان فواز المرزوق، وتوزيع زيد نديم، أغنية "كبير الفن" كلمات عمر الكندري، وألحان عبدالله جاسم، وتوزيع زيد نديم، أغنية "آخر حبنا" من كلمات خالد الغامدي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وأغنية "ندمان" من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.