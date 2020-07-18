الخارجية الصينية: المسؤولون الأمريكيون فقدوا عقولهم

قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الجمعة، إن المسؤولين الأمريكيين "فقدوا عقولهم وجن جنونهم" في تعاملهم مع بكين، وذلك في إطار السجال بين القوتين العظميين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين هذا العام، حيث قررت الولايات المتحدة قبل أيام حظر منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وتجميد أصول تابعة لهم.

وزاد وزير العدل الأمريكي، بيل بار، من حدة التوتر، أمس الأول الخميس، عندما اتهم بكين بشن "حرب اقتصادية خاطفة" للحلول محل واشنطن كأبرز قوة في العالم، ونشر الأيديولوجيا السياسية التي تتبنّاها حول العالم.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، قالت إن بار وغيره من المسؤولين الأمريكيين ينتقدون الصين لصرف الأنظار عن مشكلاتهم السياسية الداخلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضحت "شونينج": "لا يتردد هؤلاء، لمصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب سياسية، في تأليب الرأي العام المحلي إلى درجة أنهم فقدوا عقولهم وجُن جنونهم"، على حد قولها.

وأضافت أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها، وقالت إنها تأمل بأن تتمكن واشنطن من "العودة إلى العقلانية" في ما يتعلّق بسياستها حيال الصين.

وأوضحت المتحدثة الصينية: "لا يمكن لعصفور دوري (صغير) أن يفهم طموح بجعة"، مضيفة: "هذا سوء تقدير وسوء فهم خطير لنوايا الصين الاستراتيجية".