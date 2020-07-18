نبيلة عبيد: مشهد التحقيق في فيلم "المرأة والساطور" تعبني نفسيا

تحدثت الفنانة نبيلة عبيد، عبر موقع الفيديوهات والصور، "إنستجرام" عن أكثر المشاهد التي أرهقتها على مدار مشوارها الفني.

ونشرت "عبيد" مشهد التحقيق في فيلم "المرأة والساطور"، وعلقت قائلة "من المشاهد الصعبة اللي مثلتها في حياتي... الانهيار أثناء التحقيق في فيلم المرأة والساطور... مشهد تعبني نفسيا قبل وبعد التصوير".

يذكر أن الفنانة تجهز حاليا لكتاب "سينما نبيلة عبيد"، والذي سيتناول أعمالها الفنية فقط، ولم يتطرق لحياتها الشخصية بتوقيع الكاتب محمود قاسم.

وقالت "نبيلة" في تصريح سابق لـ "الوطن"، "فوجئت باتصال من الكاتب محمود قاسم بلغني أنه يريد أن يؤلف كتابا يضم أعمالي الفنية وعددها أكثر من 86 عملا، ورحبت بالفكرة وسعدت بها جدا وبدأنا التحضير للكتاب وأوشكنا على الانتهاء منه، وسيكون هناك حفل توقيع في حضور الإعلام والصحافة".

وأضافت "الكتاب سيكون عن أعمالي فقط ولم يتطرق لحياتي الشخصية أو كواليس الأعمال بل يضم أفلامي منذ بدايتي بفيلم مفيش تفاهم إلى آخر فيلم قدمته "مفيش غير كده"