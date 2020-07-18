التعليم العالي تكشف سبب نقل مقر التنسيق من جامعة القاهرة لعين شمس

رد الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على التساؤلات المثارة منذ إعلان الوزارة اختيار جامعة عين شمس مقرا جديدا لمكتب التنسيق لعام 2020، موضحا أن الهدف من ذلك محاولة إشعال الفتنة بين جامعتين عريقتين وهما الأقدم في مصر.

وقال الطيب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "نقل مقر التنسيق من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس.. مش متعود أرد على الأكاذيب والادعاءات التي يدعيها بعض ضعاف النفوس أو الفلوس، ومحاولة إشعال فتنة بين جامعتين عريقتين هما الأقدم في مصر".

وأضاف: "ببساطة للي عاوز يفهم، الوزارة طلبت من جامعة القاهرة زي كل عام الحصول على مقر مكتب التنسيق ولكن جامعة القاهرة ما نسبهاش السنة دي علشان بيقولوا إن المقر مستخدم للعزل ولما الوزارة اقترحت أكتر من اقتراح مناسب كمقر بديل داخل جامعة القاهرة بردو مكنش مناسب بالنسبة للجامعة، لكن الجامعة اقترحت مكانين للأسف مينفعوش على الإطلاق وعلشان موعد التنسيق اقترب والجميع عارف إنه بيستقبل آلاف سنويًا وتم الطلب من جامعة تانية بالمناسبة مش عين شمس ولكن أيضا لم يكن المكان مناسب ولذلك تم الطلب من جامعة عين شمس واللي هي رحبت جدا".

وتابع الطيب: "وبالمناسبة جامعة عين شمس جامعة مصرية خالصة، مش أعداء يعني، وبالمناسبة الوزير لم يتدخل على الإطلاق في اختيار المقر الجديد ولكن الراجل المحترم جدا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق هو اللي كان بيتابع الأمر، المهم بقى جدا إن كل كلامي طبعا موثق مش ضرب نار من ضعاف الفلوس قاصدين منه الوقيعة في ظل ظروف البلد محتاجه من الجميع التكاتف، بالمناسبة في موضوع تاني مهم جدا هرد عليه بس بكرة، تحية كبيرة أوي للقاهرة وعين شمس، احترامي وتقديري للجميع".

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن تقديره لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

وأكد "المتيني"، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 25 يوليو الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وخصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مباني الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب، لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي، مشيرًا إلى أن الجامعة بذلت قصارى جهدها لإتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق، وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية ويعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.