التعليم العالي: أكثر من 70% من الطلاب تفاعلوا مع نظام التعليم عن بعد

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إن أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة يندرجون ضمن منظومة التعليم العالي، موزعين على 27 جامعة حكومية وأكثر من 30 جامعة خاصة وأهلية وحوالي 200 معهد خاص وحكومي.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "خلال 10 سنوات سيضاف لدينا أكثر من 1.5 مليون طالب آخر، ومهما قمنا بتأسيس منشآت فإنه سيكون من الصعب استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب".

وتابع: "نستهدف جامعات ذات مستوى عالمي بمعايير دولية، وبالتالي مينفعش نشتغل على جامعات فيها 150 ألف طالب، ولهذا كان الحل في التكنولوجيا والبدائل التعليمية المتقدمة مثل التعلم عن بعد، وقد بدأنا هذا الطريق منذ سنتين، ولذلك ظهرت بنية تحتية قوية ساعدتنا خلال أزمة كورونا، وعملنا بأسس لا تقل عن أي مستوى في العالم".

وأردف أنه منذ 15 مارس الماضي حتى 1 يوليو، 80% من المقررات تم رفعها وأكثر من 70% من الطلاب تفاعلوا مع نظام التعليم عن بعد.