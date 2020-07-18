اليوم.. نظر دعوى فصل طائفة الأنجليكان عن الأسقفية

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.

اختصمت الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.

وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: "الكنيسة الإنجليزية".