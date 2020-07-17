بحضور كبار القيادات.. نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط يحتفل بأعضائه الجدد

أقام نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط، حفلًا للاحتفال بانضمام دفعة جديدة من أعضاء مجلس الدولة الجدد، بوظيفة مندوب مساعد، وفقًا للقرار الرئاسي بتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة، دفعتي 2014/ 2015.

افتتح الحفل بحضور المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبدالفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط، والمستشار الدكتور جمال البلقاسي، والمستشار الدكتور أحمد عبدالسلام والمستشار محمد رياض عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد سمير نصر، نائب رئيس مجلس الدولة.

وشمل قرار التعيين، على أسماء المستشارين رضا شحاته، محمود أحمد العدوي نوارة، مصطفى معتمد، محمد عبدالمولى.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارات بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي 2014/2015، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة، ومعاوني للنيابة العامة، وتعيين معاوني للنيابة الإدارية.