غلق باب الترشح في انتخابات "الشيوخ" اليوم.. وإعلان القائمة المبدئية غدا

تنتهي في الثانية ظهر اليوم، المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، وتغلق اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات في 27 محكمة ابتدائية أبوابها أمام راغبي الترشح، وستقوم هذه اللجان بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة لإعلانها غدا الأحد، وبلغ عدد المرشحين حتى مساء أمس 734 مرشحا سواء المرشحين بالنظام الفردي أو القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم لـ"الوطن"، إنه سيبدأ اعتبارا من غدا وحتى 21 يوليو الحالي إعلان كشوف أسماء المترشحين ورموزهم، والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال 3 أيام تبدأ من 22 وحتى 24 يوليو، ويعقبها مباشرة إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 28 يوليو.

وأضاف "لاشين" أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن استبعاد أو قبول أي من المترشحين.

في سياق متصل، شكلت الهيئة الوطنية لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية، وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.

ومن أبرز محظورات الدعاية التي حددتها الهيئة، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامها، أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

من ناحية أخرى، تشارك الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض في منتدى الإعلام والانتخابات، والذي يعقد اليوم، بمبنى التلفزيون المصري بماسبيرو بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للصحافة للحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يلقى المستشار لاشين إبراهيم محاضرة مطولة حول الاجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها في اللجان العامة والفرعية والمعايير الرقابية الموضوعة لضمان انتخابات نزيهة.