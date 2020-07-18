سناتور ينتقد ما تردد حول بحث إدارة ترامب خفض القوات في كوريا الجنوبية

وجه السناتور الجمهوري "بن ساسي"، اليوم، انتقادا شديدا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أشار تقرير إخباري إلى أن البيت الأبيض بحث خفض محتمل للقوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في نسختها الإلكترونية، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قدمت للبيت الأبيض خيارات بشأن خفض القوات المنشورة في كوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي.

وقال بن ساسي، في بيان نشره على موقعه الرسمي: "هذا نوع من عدم الكفاءة الإستراتيجية بنفس مستوى ضعف جيمي كارتر".

وأضاف عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: "لا نملك أنظمة صواريخ في كوريا الجنوبية. لدينا ذخيرة وقوات هناك لحماية الأمريكيين هدفنا بأن نكون هناك هو أن نرسل للقيادة الشيوعية الصينية والمولع بالنووي الذي يستبد مواطنيه الكوريين الشماليين شيئا يتذكروننا به قبل العبث معنا".

كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، تعهد عندما كان مرشحا رئاسيا عام 1976 بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية وبعد وصوله للسلطة في العام التالي أمر بمراجعة خيارات تنفيذ خطته لكن واجه معارضة من داخل حزبه الديمقراطي قبل أن يتخلى عن هدفه عام 1979.

ولدى الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع جارتها الشمالية وهذا إرث من الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1951 وعام 1953 وانتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يهدد بسحب القوات من كوريا الجنوبية ما لم توافق سول على زيادة مساهماتها المالية بشكل كبير في تكلفة الاحتفاظ بالوجود العسكري الأمريكي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي توقفت فيه مفاوضات الحلفاء بشأن اتفاق جديد لتقاسم التكاليف منذ انتهاء الترتيب السابق في نهاية العام الماضي.