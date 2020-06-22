كوريا الجنوبية: مذكرات بولتون عن قمة ترامب وكيم ليست دقيقة

ذكرت كوريا الجنوبية، اليوم، أنّ رواية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن المناقشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيمي الكوريتين في كتابه الجديد ليست دقيقة وتنطوي على تحريف.

ويسرد بولتون في كتابه تفاصيل الحوارات التي دارت قبل وبعد 3 اجتماعات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بما في ذلك قمتهما الثانية التي انهارت في فيتنام، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ومن المقرر نشر كتاب بولتون "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض" غدا الثلاثاء، لكن وسائل إعلام سربت مقتطفات منه.

ونقلت تقارير عن بولتون قوله في الكتاب إنّ رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الحريص على تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، طرح توقعات غير واقعية مع كيم وترامب بشأن أجندة "التوحيد" الخاصة به.

وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج يوي يونج في بيان، أشار إلى وصف بولتون للمشاورات "إنّه لا يعكس حقائق دقيقة ويحرف الحقائق كثيرا".

ولم يسهب تشونج في الحديث عن نقاط محددة تعتبرها كوريا الجنوبية غير دقيقة، لكنه قال إنّ الكتاب يمثل "سابقة خطيرة".

وقال إنّ الإقدام من جانب واحد على نشر مشاورات جرت بناء على الثقة المتبادلة ينتهك المبادئ الأساسية للدبلوماسية، وقد يضر كثيرا بالمفاوضات في المستقبل.

وكانت القمة الثانية بين ترامب وكيم انعقدت في فيتنام مطلع عام 2019، وانهارت عندما رفض ترامب عرضا من كيم لتفكيك المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية مقابل رفع بعض العقوبات.